Enrico Rivola morto nel sonno mentre il suo casolare veniva travolto

Si chiamava Enrico Rivola, la vittima del crollo dell'abitazione a Fontanelice, dopo la frana causata dal maltempo nell'imolese. Aveva 78 anni ed è stato trovato morto sotto le macerie, dopo il lungo lavoro dei Vigili del fuoco, del Soccorso alpino e delle unità cinofile.

Nel paese centinaia di persone sono state allontanate dalle loro abitazioni. Il sindaco Gabriele Meluzzi invita tutta la comunità "a reagire e rialzarsi" e a nome dell’Amministrazione ha espresso il cordoglio "a seguito della grande frana che ha coinvolto il paese provocando una grande tragedia. Allo stesso tempo si esprime profonda gratitudine ai soccorritori e a tutti quelli che si stanno prodigando, in condizioni non certo facili, per garantire assistenza e sostegno alle persone coinvolte dai danni e dalle conseguenze del maltempo che si è abbattuto sulla nostra regione e su Fontanelice". In prima battuta si era ipotizzato che ci fosse un'altra persona sotto i detriti, poi individuata in un'altra casa poco distante.

Un altro uomo, di 85 anni, è morto travolto dalle acque del Senio, a Castel Bolognese, in provincia di Ravenna, mentre era in sella alla sua bicicletta

