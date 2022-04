Maltempo Ozzano, il sindaco: "Fiumi gonfi, ci siamo svegliati in riva al Mekong" | FOTO

"Ci siamo svegliati in riva al Mekong". Lo scrive su un post il sindaco di Ozzano, Luca Lelli che avverte che i corsi d'acqua "sono gonfi questa mattina, a dispetto dell’allerta meteo che era ‘solo’ gialla".

Il sindaco spiega che la situazione peggiore si registra lungo la Via Idice da Mercatale a scendere. Sul posto ci sono sono intervenute le polizie locali di Ozzano e San Lazzaro oltre ai tecnici della Città metropolitana.

"Per il resto i corsi d’acqua sono gonfi - continua Lelli - le vasche di laminazione sono entrate in funzione, il sottopasso di Via Frate Giovanni ha un po’ di acqua sul fondo, la ciclabile lungo le vie San Lazzaro e Tomba Forella è parzialmente sommersa (gli interventi fatti sono stati efficaci solo in parte) e poco altro. Le precipitazioni, che fin qui sono state intense in particolare nella notte, diminuiranno fino ad esaurirsi già dalle prossime ore. Fate attenzione e segnalateci situazioni che potremmo non aver visto".

L'allerta meteo

L'allerta scatta dalla mezzanotte del 22 aprile alla mezzanotte del 23."Nella giornata di venerdì 22 aprile si prevedono ancora precipitazioni moderate fino alla mattinata anche a carattere di rovescio o locale temporale in progressivo esaurimento dalle ore pomeridiane. Le precipitazioni delle giornate di oggi (giovedì 21) e domani (venerdì 22) potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 1 nel settore centro-orientale della regione, e livelli prossimi alla soglia 1 nel settore occidentale".

(Foto FB Luca Lelli)