Maltempo, palco scoperchiato: annullato il concerto di Achille Lauro

Fan super delusi per la cancellazione del concerto di Achille Lauro a Bologna sul palco di Sequoie Music Park. tutta colpa del maltempo di lunedì scorso. Lo rende noto l'organizzazione del Festival sui social: "A causa dell’intensa grandinata, delle forti raffiche di vento e delle precipitazioni che hanno colpito la città di Bologna nella serata di lunedì, la copertura dello stage di Sequoie Music Park è rimasta fortemente danneggiata, pertanto non sarà possibile svolgere il concerto di Achille Lauro, originariamente previsto per mercoledì 6 luglio.

II biglietti acquistati su Boxerticket.it saranno rimborsati automaticamente sul metodo di pagamento utilizzato in fase di acquisto, entro 15 giorni lavorativi".