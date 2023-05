Casa distrutta a Pianoro, abitanti in salvo calandosi dalla finestra | VIDEO

Eloquente il video di Andrea Defranceschi e ripreso da diverse pagine social.

E' stato girato a Livergnano, frazione di Pianoro, dove dalla casa distrutta da una frana gli abitanti riescono a mettersi in salvo passando per la finestra, attraverso una lunga scala.

Per l'accoglienza delle persone evacuate in zona è stato allestito il centro Arcipelago di via della Resistenza 201, a Pianoro Nuovo.

Pianoro è un altro comune collinare colpito duramente dal maltempo con numerose strade interrotte:

- EXSP85 Fondovalle Savena da Ponte delle Oche a Ponte della Boaria

- interrotta via Poggio Maggiore

- interrotta tutta la via tratto Zula-Zena

- interrotta la FUTA all'altezza di Zula fino a Livergnano

- Monte delle formiche da via Zena a via Faiedola

- interrotta la fondovalle Savena dal ponte Bailey (Paleotto) a via Serrabella in entrambe le direzioni

- via del Querceto

- via Gorgognano

- via Ca' di Gennaro