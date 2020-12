Maltempo, passa la piena nei fiumi bolognesi: le previsioni meteo

E' passata a valle senza fare danni l'ondata di piena dei fiumi bolognesi dopo le forti piogge delle ore scorse, piogge che invece hanno causato allagamenti e danni nell'Appennino. Le piogge, seguite alle nevicate della settimana, hanno portato i fiumi a raggiungere, come nel caso del Reno, il livello arancione di guardia e a sfiorare quello rosso nei territori di pianura. Gli argini però questa volta hanno retto, anche grazie alla manovre idrauliche delle bonifiche che hanno permesso lo svaso delle acque limacciose verso il po'.

Le previsioni per i prossimi giorni

Secondo le elaborazioni di 3bMeteo, i prossimi tre giorni saranno comunque all'insegna dell'instabilità.

Previsioni per oggi

il maltempo concede una pausa, la giornata sull'Emilia Romagna trascorrerà all'insegna del tempo per buona parte stabile, con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Maggiori addensamenti potranno tuttavia interessare i crinali appenninici dove sono attese delle piogge e delle nevicate al di sopra degli 800m di quota. Qualche breve fenomeno non si esclude anche sull'Emilia, più probabile al mattino. Temperature in calo nei valori minimi, in rialzo in quelli massimi. Venti moderati, fino a tesi di Libeccio. Mari mossi.

Previsioni per martedì

Una nuova circolazione depressionaria dal Nord Atlantico raggiunge l'Emilia Romagna apportando maltempo con piogge diffuse e neve in Appennino fino a quote di 500-600m sui settori occidentali, oltre i 1000m su quelli centro-orientali. Temperature in calo, specie in Emilia e in quota. Venti moderati in prevalenza da NO. Mari molto mossi.

Previsioni per mercoledì

l'Emilia Romagna rimane nella morsa della circolazione ciclonica che perde forza ma continua ad agire sulla regione, rinnovando precipitazioni intermittenti sull'Emilia, con neve sul relativo Appennino oltre i 500-600m di quota. Ai margini la Romagna dove ci aspettiamo tempo in prevalenza asciutto. Temperature stabili o in ulteriore lieve calo in Emilia. Venti fino a moderati da Nord Ovest. Mari mossi.