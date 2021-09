Nubifragio su Bologna: strade e scantinati allagati, sottopassi bloccati e alberi caduti

Un vero e proprio nubifragio quello che si è abbattuto nel primo pomeriggio di oggi su Bologna. Tanti i disagi e tantissime le richieste di aiuto fatte ai Vigili del Fuoco per casi di allagamento di cantine e sottopassaggi, ma anche per alberi (o parti di essi) e tralicci caduti con un conseguente disagio alla circolazione e la sicurezza messa a repentaglio per passanti e automobilisti. In alcune zone, come in Santa Viola e nell'area dell'Ospedale Maggiore, è mancata o sta mancando la luce.

Momenti di paura anche per una donna che, a bordo della sua auto, è rimasta in panne ed è stata soccorsa dai Carabinieri: bloccata nei pressi del sottopassaggio di via del Triumvirato aveva l'abitacolo già parzialmente invaso dall'acqua, ma alla fine tutto si è concluso senza gravi conseguenze.

(In attesa di altri aggiornamenti)