Maltempo, torna la preoccupazione: “Il nostro territorio è fragile”

Arrivano i primi maltempi dell’autunno e il pensiero torna inevitabilmente allo scorso maggio. Le immagini di ieri arrivate dall’Alta Valle del Reno hanno toccato istituzioni e cittadini, preoccupati dalle possibili conseguenze. “Cura e manutenzione del territorio sono priorità assolute per lo sviluppo socioeconomico dell’Appennino – scrive Ascom in una nota –. Le eccezionali precipitazioni che martedì scorso si sono concentrate sull’Alta Valle del Reno, ed in particolare nei Comuni di Alto Reno Terme e Gaggio Montano, provocando l’improvviso innalzamento di alcuni corsi d’acqua, hanno generato forti disagi e danni a cittadini e imprese Grazie al lavoro di Comuni, Vigili del fuoco, Carabinieri e volontari è stato possibile gestire gli effetti della pioggia, ma resta certamente la preoccupazione per una stagione autunnale e invernale appena all’inizio. Dopo l’alluvione dello scorso maggio, dunque, le nostre comunità devono fare nuovamente i conti con le conseguenze di un evento atmosferico che mette in luce la fragilità del territorio montano”.

“In un’epoca profondamente segnata dal cambiamento climatico – continua il comunicato – non possiamo dimenticare che l’Appennino porta su di sé anche le conseguenze del dissesto idrogeologico. Per questa ragione, come Confcommercio Ascom Bologna, riteniamo che il rafforzamento degli interventi di difesa del suolo finalizzati alla previsione, prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico rappresenti una priorità assoluta, anche per lo sviluppo sociale ed economico della nostra montagna”.

La proposta rilanciata da Ascom è quella di continuare a lavorare insieme per la salvaguadia del territorio: “In quest’ottica, diventa fondamentale proseguire l’azione avviata dalla task force costituita dalla Città metropolitana di Bologna nel maggio scorso, affiancando Amministrazioni e comunità locali nella gestione di situazioni analoghe a quella dei giorni scorsi. Come Associazione siamo pronti a fare la nostra parte e a dare un contributo, come avevamo fatto nella fase di ripartenza post alluvione, con un documento per l’Appennino che, tra le diverse proposte, richiamava l’esigenza di investire nella cura del territorio, valorizzandola come risorsa e opportunità occupazionale – si conclude il testo – e non solo come costo a carico della collettività”.

Le parole del sindaco di Alto Reno Terme

Parla anche Giuseppe Nanni, sindaco di Alto Reno Terme. Anzi, più che parlare, scrive in un post Facebook: "Ritengo doveroso scrivere questo post, innanzitutto per ringraziare il Personale del Comune, che si è prodigato fino a notte fonda per alleviare i disagi, e che ancora in queste ore sta intervenendo per risolvere le conseguenze della "bomba d'acqua" caduta ieri nel territorio dell'Alto Reno. Ringrazio naturalmente i Vigili del Fuoco e tutti coloro che volontariamente hanno dato una mano per limitare i disagi. Ho seguito personalmente l'evolversi della situazione, non senza una certa apprensione, in particolare per quanto ha riguardato il Rio Maggiore, il cui contenimento ha evitato guai seri alle piazze del centro. In queste ore, passata la fase emergenziale, proseguono gli interventi sul territorio - conclude Nanni - per risolvere i problemi che ancora si frappongono ad un pieno ritorno alla normalità".