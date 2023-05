Maltempo e rifiuti: "Quantità straordinaria di detriti". Firmata l'ordinanza

Le esondazioni, le frane e gli smottamenti, ma anche gli allagamenti stanno producento rifiuti in quantità straordinaria che devono essere rimossi velocemente, per assicurare il ritorno a livelli di sicurezza e a condizioni di vita normali.

Un’ordinanza, a firma del presidente della Regione, Stefano Bonaccini ha fissato le disposizioni per agevolare la rimozione e la gestione

L'ordinanza regionale

L’ordinanza con validità pari a sei mesi preve che, vista la situazione emergenziale, è necessario aumentare la capacità di stoccaggio, in deroga alle autorizzazioni in vigore.

Sabilisce che tutti i rifiuti che derivano dall’alluvione, provenienti da edifici pubblici e privati, vengano classificati come rifiuti urbani.

I rifiuti provenienti dalle attività produttive ordinariamente classificati come speciali restano tali, anche se alluvionali.

I rifiuti urbani derivanti dall’alluvione sono gestiti dal soggetto competente sul territorio, ad eccezione dei rifiuti liquidi: per questi ultimi può intervenire anche chi è competente per territorio per il servizio idrico integrato.

I gestori del servizio pubblico di gestione dei rifiuti sono autorizzati a derogare all’ordinaria modalità di svolgimento del servizio di raccolta nei casi in cui non sia possibile effettuarla secondo le modalità normali di esercizio.

Il trasporto dei rifiuti urbani è svolto dai gestori del servizio pubblico con mezzi idonei e iscritti all’albo; per assicurare maggiore velocità nelle operazioni è possibile, con deroga, l’impiego di ulteriori mezzi.

Gli impianti di destinazione dei rifiuti indicati dall’ordinanza dovranno garantire il proprio funzionamento in fasce orarie più ampie rispetto a quelle ordinarie e nei giorni festivi.

Allagamenti e frane nel bolognese

In 41 comuni emiliano-romagnoli si sono registrate almeno 50 esondazioni.

Interessati 15 centri nel bolognese: Bologna, Budrio, Molinella, Medicina, Castel San Pietro, Imola, Mordano, Castel Guelfo, Castel del Rio, Fontanelice, Castenaso, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena, Sala bolognese.

Sono oltre 280 le frane, di cui 120 particolarmente importanti in tutta la Regione con centinaia di strade interrotte, In provincia di Bologna gli smottamenti di terreno hanno coinvolto, oltre alla città, Imola, Borgo Tossignano, Castel del Rio, Monterenzio, Fontanelice, Loiano, Monte San Pietro, Monghidoro, Castel San Pietro Terme, Pianoro, Marzabotto, Monzuno, Casalfiumanese, Sasso Marconi.