Maltempo, rinviato lo sciopero nazionale del trasporto aereo

E' stato rinviato lo sciopero dei lavoratori del comparto aeroportuale proclamato per domani 19 maggio. I sindacati Cgil, Cisl e Uil, tenuto conto dei disagi del maltempo, hanno deciso per il rinvio al 4 giugno.

Il fermo era stato indetto per i lavoratori dei servizi degli scali, compreso il Guglielmo Marconi di Bologna, per chiedere il rinnovo del contratto, fermo da 6 anni.

Ne ha dato notizia il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini nel corso di un question time al Senato: "Ci tengo a ringraziare le rappresentanze sindacali e i lavoratori tutti" ha detto "è un bel senso di unità del paese" in un momento delicato per gli abitanti delle zone colpite dall'alluvione. Li ringrazio per la sensibilità e la pronta accoglienza".

“Desidero ringraziare i sindacati del trasporto aereo che hanno ritenuto di differire lo sciopero indetto per la giornata di domani a fronte dei gravi eventi alluvionali che hanno colpito l’Emilia-Romagna. È purtroppo ancora critica la situazione sia sul trasporto ferroviario che sulle arterie viarie di collegamento dal sud al nord Italia - ha dichiarato il viceministro Galeazzo Bignami - Una scelta di responsabilità che come rappresentante del Governo con delega sul trasporto aereo apprezzo profondamente.”

Poco prima la presidente dell'Autorità di garanzia sugli scioperi, Orsola Razzolini, aveva fatto sapere che dalle astensioni era stata esclusa l'Emilia Romagna.