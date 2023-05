Maltempo, a San Lazzaro evacuati piani terra: attivate le strutture ricettive

Visto il prolungamento dell'allerta metodo, a San Lazzaro vengono costantemente monitorati i fiumi Savena, Idice e Zena.

"Non si può escludere il verificarsi di allagamenti ed esondazioni" fa sapere l'amministrazione che "per proteggere l’incolumità di tutti i cittadini, si è deciso di evacuare le abitazioni poste ai piani terra e seminterrati".

Le vie coinvolte

via Benassi, dal ponte Savena al parco Aldo Moro intersezione via dei Gelsi;

via Iussi, dal civico 170 al civico 182 e dal civico 145 al civico 167;

via Andreoli, dal civico 12 all'intersezione con la via Fonde? entrambi i lati;

via Tomasella;

via Molino Grande;

via Fonde?, dall'intersezione con via Palazzetti all'intersezione con via Montebello;

via del Seminario, civico 11;

via Sant’Anna;

via Fiumana;

via F.lli Canova - dall’intersezione con la via Emilia fino al civico n. 26 (solo numeri pari - lato torrente Savena).

Indicazioni per i residenti

1) Fino al termine dell'emergenza soggiornare ai piani superiori, ove vi sia la possibilità;

2) Spostarsi a casa di parenti o amici per la notte, ove vi sia la disponibilità;

3) Nei casi in cui non vi fossero le condizioni per spostarsi ai piani superiori o per essere ospitati da famigliari o amici oppure nel caso di persone non autosufficienti o non in grado di spostarsi autonomamente vi preghiamo di contattare il numero 0516228122 della centrale operativa della polizia locale per essere indirizzati alle strutture ricettive o per ricevere i servizi necessari per effettuare spostamenti protetti in piena sicurezza.