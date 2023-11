Ancora acqua che inonda le strade e forti raffiche di vento, immagini che risvegliano il trauma dell'alluvione dello scorso maggio. Nella notte Casalfiumanese è stata di nuovo sommersa dal fiume Santerno, che è esondato a causa delle forti piogge che hanno flagellato tutta la vallata nella giornata di ieri. L'acqua ha raggiunto diversi centimetri di altezza e ha inondato vie e abitazioni. Anche a Borgo Tossignano e a Imola registrano a danni e criticità.

Paura a Imola: salvata dalle acque una giovane

Proprio nell'imolese la paura più grande nel cuore della notte, quando una ragazza è stata travolta dalla piena del Santermo, nei pressi dell'Autodromo, dove era presente più di un metro d'acqua. Tratta in salvo dai vigili del fuoco, è stata poi affidata alle cure dei sanitari del 118. Sul posto al momento dei soccorsi anche il sindaco di Imola, Marco Panieri.

L'allarme

La preoccupazione è cominciata a salire insieme al livello idrometrico del fiume già da ieri sera, dopo una giornata di pioggia e vento abbondanti in cui la Protezione Civile regionale aveva diramato l'allerta gialla. Il bacino del Santerno si è ingrossato rapidamente e, nella notte, la piena ha tracimato. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per prestare soccorsi.

Situazione maltempo in Emilia Romagna

"La tremenda tempesta che ha colpito la Toscana ha superato il valico appenninico, causando una forte concentrazione di pioggia in poco tempo e picchi di piena sopra soglia 2 nel bacino del Lamone e sopra soglia 3 nei bacini del Santerno e del Senio. Gli operatori di protezione civile e le aziende incaricate sono sul posto.Si registrano alcuni movimenti franosi, soprattutto sull'Appennino Romagnolo.Il sistema regionale di Protezione civile è al lavoro ormai da inizio settimana e dalla mattinata di oggi abbiamo avuto in Emilia diversi fiumi sopra soglia 2 ed Enza e Cedra sopra soglia 3. Siamo in continuo contatto coi sindaci interessati e le Prefetture, per il monitoraggio costante della situazione.Ho comunque provveduto a richiedere la mobilitazione nazionale per essere pronti in caso di necessità". Così il Governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, aggiornando sulla situazione critica causa maltempo anche nella nostra Regione.

Situazione fiumi nel bolognese e in Emilia Romagna

La mappa di Arpae mostra i dati idrometeorologici osservati nelle ultime 48 ore di diverse variabili (temperature, precipitazioni, livelli idrometrici, umidità, pressione, vento, radiazione solare) acquisiti in telemisura dalla rete idrometeorologica regionale. Guida alla lettura della mappa

Per quanto riguarda i livelli idrometrici dei fiumi si sottolinea che l'eventuale criticità di ogni fenomeno è basata su soglie e valutazioni differenti. La guida alla lettura delle mappe idrometriche è disponibile sul Portale allerte Emilia-Romagna.

Allerta meteo in vigore per oggi 3 novembre

Per venerdì 3 novembre la Protezione Civile ha emanato una allerta arancione per gran parte della regione compreso il Bolognese. In particolare, preoccupano i forti temporali previsti nelle prossime ore soprattutto sugli Appennini occidentali.

Per quanto riguarda le montagne bolognesi, il bollettino dell'Arpae specifica che "sono ancora possibili diffusi fenomeni franosi, ruscellamenti sui versanti e rapidi innalzamenti dei corsi d'acqua" con erosioni, a causa delle abbondanti piogge dei giorni scorsi e delle prossime precipitazioni. La criticità idrica riguarda anche le zone di pianura attraversate dai fiumi. Per questo, la Regione Emilia-Romagna "raccomanda la massima attenzione" e consiglia "di spostarsi il meno possibile, soprattutto nelle zone di crinale e pedecollinare". In collina l'allerta arancione riguarda anche il forte vento che soffierà con raffiche fino a 88 km/h.