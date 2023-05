Maltempo e trasporti: situazione taxi, bu, aerei e treni

Una giornata complicata quella di oggi, da tanti punti di vista. L'allerta rossa e la chiusura delle scuole, così come l'annullamento di lezioni universitarie e il suggerimento di preferire lo smartworking (Priolo è stata chiare invitando la cittadinanza a evitare spostamenti) avrà come conseguenza che ci saranno (auspicabilmente) meno automobili in circolazione. Ma qual è la situazione dei trasporti?

Servizio taxi e autobus

Partiamo dai taxi: con le procedure di emergenza si rafforza la presenza di taxi e con soppressione dei turni di riposo e libertà di orario di servizio, in modo da poter usufruire della massima flessibilità, in visione dei disagi che sono stati prospettati dalla Protezione Civile.

Gli autobus Tper rispettano il servizio programmato e al momento (la situazione è in continua evoluzione) le corse dovrebbero restare regolari. Da segnalare però la nuova chiusura della Strada Provinciale 7 Valle dell'Idice a Savazza di Monterenzio per movimento franoso con deviazione, come per la precedente allerta maltempo, con le linee extraurbane 916 e 918.

Dentro l'emergenza: il dietro le quinte della centrale operativa

Treni

Trenitalia e Tper, per quanto riguarda il trasporto ferroviario, confermano che al momento è tutto regolare, ma che le centrali operative sono attive e monitorano la situazione minuto per minuto, tenendo aperti anche i contatti con le Prefetture. Sono stati anche presi in carico dei rimborsi per i viaggi di gruppo come le gite scolastiche che erano in programma oggi. Un occhio particolare sulla Romagna dove le problematiche maggiori erano già emerse negli scorsi giorni.

Voli aeroporto Marconi

Per quanto riguarda i voli, quelli programmati nelle prime ore di oggi sono regolarmente decollati e atterrati, il Marconi ha avvertito però i passeggeri di considerare dei tempi più lunghi: "Allerta rossa per piene di fiumi e corsi d'acqua per martedì 16 maggio: si consiglia ai passeggeri che devono raggiungere l'aeroporto di muoversi di casa con largo anticipo".

Da segnalare che venerdì 19 maggio, a causa di uno sciopero nazionale del trasporto aereo, proclamato per 24 ore, potranno verificarsi cancellazioni e disagi nell’erogazione dei servizi aeroportuali. Per informazioni sui voli, si consiglia sempre di contattare la propria compagnia aerea per essere aggiornati in tempo reale sulla situazione.

(notizia in aggiornamento)