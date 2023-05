Lepore: "Limitate gli spostamenti, ma fiumi sotto controllo". Fdi allerta i ministri: "Qui nessuna prevenzione"

Il maltempo che da ieri sta colpendo il Bolognese e parte dell’Emilia-Romagna, diventa anche terreno di scontro politico, con Fratelli d’Italia che va in pressing su Regione e Città metropolitana, mentre il sindaco Matteo Lepore, quando sono le otto di sera, diffonde una nota rassicurante sullo stato della situazione nel territorio bolognese “sotto controllo, seppur in evoluzione”. Anche se, sottolinea Lepore, è consigliabile "limitare in queste ore gli spostamenti a quelli strettamente necessari".

La tenuta dei fiumi

Riguardo alla città di Bologna, “da subito abbiamo attivato il Centro operativo comunale, per monitorare gli sviluppi dell’emergenza sul territorio”. Ma tutti gli occhi sono puntati su fiumi e canali. Se “Savena e Reno non destano al momento preoccupazioni e sono costantemente monitorati”, spiega Lepore, diverso è il discorso per il Ravone, dove “invece si sono verificati problemi nel tratto di via Saffi, angolo via del Chiù, dove si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per far defluire il Ravone in quel tratto”. Mentre nel tratto più critico di via Saffi, chiusa per allagamento, “sono stati posizionati dei sacchi per tutelare i portici e le attività commerciali più esposte”.

Fratelli d'Italia: "Via Saffi sprofonda, stop a propaganda ambientalista"

Che la forte e incessante pioggia di queste ore potesse causare una situazione di emergenza, era immaginabile per Fratelli d’Italia. “Nessuna opera di prevenzione tra un’alluvione e l’altra, nessun intervento in anticipo quando l’allerta meteo prevede anzitempo ciò che si verificherà”, attacca la capogruppo in Regione Marta Evangelisti. Mentre tutto il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Comune punta il dito sulla situazione di via Saffi, che “sprofonda per l’ennesima volta negli ultimi mesi perché non viene fatta manutenzione, né alle strade, né al sistema di deflusso delle acque, né al Torrente Ravone”. Infine, dalla Città metropolitana si fa sentire Angela Bertoni di Uniti per l’Alternativa: “Il controllo del territorio deve essere serio e continuo non limitarsi a propaganda ambientalista”. Il partito di Giorgia Meloni ha intanto interessato della situazione il ministro Nello Musumeci per quanto riguarda il versante della Protezione Civile, e il ministro Francesco Lollobrigida per i danni all’agricoltura.

Maltempo oggi a Bologna e provincia, tutte le news:

I video dai campi sommersi nel bolognese:

