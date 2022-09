Danni maltempo: possibili cancellazioni e treni in ritardo sulla Adriatica

Alle 14.30 circa il traffico è tornato quasi regolare in direzione Ancona, ma fortemente rallentato in direzione Bologna. Poco prima dell'una il traffico sulla Bologna-Ancora era stato sospeso per i danni provocati dal maltempo, tra Pesaro e Fano, così i treni Alta Velocità, InterCity e Regionali hanno registrato un maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti.

Tutti i convogli viaggiano con riduzione precauzionale della velocità così come i treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono subire cancellazioni o limitazioni di percorso e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 130 minuti.

Treni Alta Velocità e InterCity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 8814 Lecce (5:55) - Milano (15:05)

• FR 8803 Milano Centrale (8:05) - Bari Centrale (15:30): il treno oggi termina la corsa a Foggia.

I passeggeri diretti a Barletta e Bari Centrale possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

• FA 8805 Bolzano (7:45) - Pescara (14:13)

• FA 8816 Lecce (7:00) - Venezia Santa Lucia (16:08)

• IC 605 Milano Centrale (7:05) - Lecce (19:55)

Il treno FR 8830 Bari Centrale (16:30) - Milano Centrale (23:55) oggi ha origine da Foggia alle ore 17:36.

I passeggeri in salita da Bari Centrale e Barletta possono utilizzare il treno IC 704 in partenza da Bari centrale alle ore 16:05 e da Barletta alle ore 16:48 e in arrivo a Foggia alle ore 17:28 dove trovano ulteriore proseguimento con il treno FR 8830 che ne attende l'arrivo.

Il treno IC 609 Bologna Centrale (14:20) - Lecce (22:49) oggi ha origine da Rimini alle ore 15:15.

I passeggeri in salita da Bologna Centrale, Faenza e Forlì possono utilizzare il treno FA 8891 Milano Centrale (13:05) - Lecce (21:53) che oggi ferma anche a Faenza e Forlì.

La pioggia battente e il vento hanno causato una ennesima interruzione anche del People Mover, la navetta che collega la stazione all'aeroporto.