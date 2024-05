Valsamoggia, emergenza rientrata. Ma via Marzatore rimane chiusa

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

In Valsamoggia il peggio sembra passato. Dopo la forte ondata di maltempo che ha investito larga parte del territorio comunale, alla mattina di oggi, mercoledì 22 maggio, le scuole sono state riaperte e le criticità sono state quasi tutte risolte. Hanno riaperto via Barlete, via Castello e il sottopassaggio della Pedemontana, così come è stata ripristinata la rottura alle tubature dell’acqua che aveva causato l’interruzione della fornitura in località Castello di Serravalle.

Il commento del sindaco Ruscigno

“Ad ora è tutto sotto controllo – ha detto il sindaco di Valsamoggia Daniele Ruscigno –. Stiamo ultimando le ultime riaperture e al momento manca solamente un asilo nido che stiamo sanificando. Le criticità sono in gran parte risolte, e chi viene qua oggi direbbe che non c’è stato praticamente nessun problema”. Il problema principale riguarda via Marzatore, ancora chiusa e oggetto di un’ispezione, avvenuta ieri, con i vertici della Regione Emilia-Romagna: “Questa strada è in una gola tra due colline ed è stata l’epicentro del nubifragio. Inoltre, scorre accanto al rio che è esondato” dice ancora il sindaco. Al momento la strada è chiusa, ma al fine di non isolare le poche abitazioni presenti sono stati aperti i tratti che la collegano a sud e a nord prima e dopo il tratto più dissestato.

Fortunatamente, l’acqua caduta negli ultimi giorni non ha conseguenze sui problemi causati dall’alluvione di maggio 2023: “Si è trattato di fenomeni completamente diversi – conclude Ruscigno –. Lo scorso anno il problema principale è stata l’esondazione dei fiumi, stavolta invece è stata la tanta acqua caduta che ha portato giù dalle colline molti detriti. Il lavoro di salvaguardia dei corsi d’acqua fatto lo scorso anno ha impedito nuove esondazioni”.

I prossimi giorni