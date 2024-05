Strade e scuole riaperte a Valsamoggia: "Attenzione ai dissesti improvvisi"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Scuole riaperte, escluso il plesso di Monteveglio, dove sono ancora in corso controlli e sanificazione. È stato il territorio di Valsamoggia a essere maggiormente colpito dalle piogge dei giorni scorsi che hanno comportato la chiusura al traffico di diverse strade, da oggi in gran parte riaperte, seppur con mezzi ancora a lavoro. L'aggiornamento sul post-emergenza è stato dato in una diretta Facebook dal sindaco Daniele Ruscigno, dal comandante della Polizia Locale, Federico Alessio, ed Elena Corsini, responsabile del settore Protezione Civile della PL, che hanno invitato alla "massima prudenza" perché potrebbero verificarsi "dissesti anche improvvisi". Le centraline Arpa hanno registrato 70 mm di pioggia in meno di tre ore, in altri punti ne sarebbe caduta una quantità anche maggiore.

I vertici della Regione e la Protezione civile hanno effettuato un sopralluogo nelle zone colpite: "È stata colpita solo una parte del nostro territorio - spiega il sindaco - gli allagamenti sono derivati dall'acqua che proviene dalla collina e quindi dai detriti, nel 2023 sono invece esondati i fiumi. Gli interventi eseguiti nell'ultimo anno hanno dimostrato la loro efficacia".

Viabilità

È stato riaperto il sottopasso sulla SS569, a Bazzano, a eccezione via Rio Marzatore, epicentro del nubifragio, che riporta danni ingenti, per l'esondazione del corso d'acqua: "I mezzi sono a lavoro per rimuovere i detriti" informa Ruscigno.

Via Ca' Bianca invece è ancora chiusa da un anno, a causa dell'alluvione del 2023: "Si attende il via libera dalla struttura commissariale, anche se il progetto è stato approvato e il finanziamento c'è", ha dichiarato il sindaco.

Risarcimenti

"La Regione sta lavorando per cercare di ottenere lo stato di emergenza" osserva il sindaco "il consiglio è di fotografare e rendicontare i danni".

"Stiamo catalogando le segnalazioni e verrete contattati - avvisa Corsini - aspettiamo le indicazioni della Regione".

Per segnalazioni sui danni contattare: POLIZIA LOCALE Valsamoggia - Elena Corsini ecorsini@comune.valsamoggia.bo.it (051 833537 centralino Comando - 800 261616 numero verde).