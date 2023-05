Maltempo, Lepore: “Per ora pochi disagi”. Ma è polemica con il proprietario del negozio di via Saffi | VIDEO e FOTO

Il maltempo torna a scuotere l’Emilia-Romagna, anche se per il momento Bologna sembra tenere, anche grazie alla chiusura delle scuole e all’invito dell’amministrazione di limitare l’utilizzo dell’auto.

Il sindaco Matteo Lepore nella mattina di martedì 16 maggio ha fatto un sopralluogo in via Aurelio Saffi, all’altezza del locale da cui lo scorso 3 maggio il torrente Ravone è esondato. E proprio con il proprietario del negozio di via Saffi 22/2 è scattata la polemica: il sindaco ha infatti firmato un’ordinanza che obbliga la proprietà dell’immobile a occuparsi della riparazione del buco che si è formato nel terreno e di risolvere il problema nel giro di pochi giorni. Da parte sua Luca Vianelli, figlio della proprietaria del negozio, si è detto risentito per il tono utilizzato dal sindaco che, secondo la sua ricostruzione, gli ha addossato la colpa per quanto successo.

Via Saffi martoriata dal maltempo di maggio, video e foto: