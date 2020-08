Maltempo, allerta gialla della Protezione civile

Maltempo in arrivo nel fine settimana in Emilia-Romagna. La protezione civile regionale e Arpae, infatti, hanno diramato un'allerta meteo "gialla" (primo livello di criticità) per temporali, vento forte e possibili grandinate, valida dalla mezzanotte di sabato a quella di domenica.

In particolare, "l'approfondimento di un'area depressionaria sulla Francia apporterà correnti umide e instabili sulla nostra regione". Per la giornata di sabato si prevedono "già dalla mattinata locali fenomeni temporaleschi anche di forte intensità sul settore appenninico centro occidentale, con probabile interessamento delle aree di pianura nel pomeriggio".

L'intensificazione dei fenomeni sul settore occidentale è attesa nella serata. "Associati ai temporali - si spiega- potranno verificarsi grandinate e raffiche di vento di forte intensità". Ad eccezione dei bacini e della pianura romagnola delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini i territori coinvolti sono in dettaglio: i bacini emiliani orientali (Bologna, Ravenna), la pianura emiliana orientale e costa la Ferrarese (Ferrara, Ravenna e Bologna), i bacini emiliani centrali (Modena, Reggio Emilia e Parma), la pianura emiliana centrale (Modena, Reggio, Parma e Bologna) e i bacini e la bassa collina dell'Emilia occidentale, nelle province di Parma e Piacenza.