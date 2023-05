Maltempo a San Lazzaro: esondazione del Rio Brolo, la sindaca si rivolge alla procura

Esondazione del Rio Brolo per “incuria”: la sindaca di San Lazzaro Isabella Conti invia un'informativa alla Procura, come riferisce Il Resto del Carlino . In generale, i danni generati dalla piena dei fiumi sono stati ridotti anche grazie agli interventi del Comune per la prevenzione del dissesto idrogeologico.

Nello specifico, l’esondazione del Rio Brolo sarebbe stata causata "da incuria e mancata pulizia da parte dei privati che hanno la proprietà dell’area sulla quale insiste l’imboccatura del rio tombato - si legge - In questo caso i danni alla frazione di Ponticella sono stati ben più consistenti con numerose cantine allagate, rottura di un muro di contenimento e di parte di una strada privata, i cui detriti si sono mischiati ad acqua e fanghiglia finendo nel parcheggio delle scuole don Milani".

La sindaca Isabella Conti ha dato quindi mandato alla locale Polizia Locale di inviare un'informativa alla Procura della Repubblica al fine di evidenziare eventuali responsabilità penali della proprietà.

“Un atto dovuto", ha detto Conti "la sicurezza e l’incolumità delle persone sono priorità assolute, un Ente Pubblico ha il dovere di tutelare i propri cittadini anche dall’incuria dei privati. Incuria che, in questo caso, avrebbe potuto generare danni ben più gravi.

Grazie al lavoro incessante della Protezione Civile, del comando della Polizia Locale, di tutti i dirigenti del comune e dei volontari per aver protetto e tutelato la comunità di San lazzaro in momenti così concitati. Sono orgogliosa e grata di poter contare su persone di così alto spessore umano".

Il Comune poi spiega che l’emergenza oggi è rientrata, ma per far fronte ai danni riscontrati in gran parte del bolognese la Regione Emilia Romagna ha ottenuto lo stato di emergenza e ci saranno fondi a ristoro per i danni subiti dalle amministrazioni, destinati sia agli enti pubblici che ai privati cittadini.

Mentre le Amministrazioni sono in attesa di un vademecum regionale che spiegherà nel dettaglio come si potrà accedere ai fondi "i tecnici e addetti del Comune hanno avviato già i sopralluoghi in cantine, garage, giardini - spiega l'assessora alle attività Produttive e Commercio Sara Bonafè - ma per verificare eventuali danni viste anche le varie segnalazioni che stanno arrivando da parte dei cittadini. In questo momento è importante che tutti i cittadini conservino scontrini e fatture per poter essere risarciti non appena arriveranno i fondi. Non appena avremo indicazioni precise le comunicheremo a tutta la comunità".