Pensionato allontanato da casa per abusi e violenza sulla compagna

Un 67enne di origine italiana, residente a Bologna, è stato allontanato dalla casa familiare per abusi e violenza nei confronti della compagna, una 60enne italiana.

La misura cautelare nasce dalla denuncia della donna, che ai Carabinieri della Stazione Bologna Corticella aveva raccontato di maltrattamenti da parte del compagno che andavano avanti dal 2010, poco dopo l’inizio della relazione sentimentale. Negli ultimi tempi, come ha riferito la donna, il compagno era diventato più aggressivo con minacce e imposizioni, come quella di andare a letto presto, di non guardare più di un telegiornale alla televisione e quello di non utilizzare la lavatrice per paura che la bolletta fosse troppo alta. Infine, la situazione è degenerata quando l’uomo, in occasione di una lite, ha spinto la donna contro una porta, causandole la frattura del metacarpo.