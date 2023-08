Non rispetta il divieto di avvicinamento: 49enne finisce in carcere

Un bolognese di 49 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Calderara di Reno perché ha più volte violato la misura cautelare che gli imponeva di rimanere lontano dalla casa familiare dove vivono la moglie e la figlia.

Lo scorso giugno, l’uomo era stato colpito da una misura cautelare che gli imponeva l’allontanamento dalla casa dove risiedeva con la figlia e la moglie per maltrattamenti contro familiari o conviventi. La moglie, una 43enne di origine albanese, aveva denunciato il marito per vessazioni psicologiche e verbali dovute alla troppa gelosia dell’uomo. Lui, nei giorni seguenti, aveva chiamato i Carabinieri minacciando il suicidio, dato che non riusciva a sopportare la lontananza dalla moglie e dalla figlia. L’uomo era stato soccorso e ricoverato, ma una volta uscito dall’ospedale ha più volte tentato di avvicinarsi alla casa familiare, infrangendo così la misura cautelare di allontanamento. Così il 49enne è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Calderara di Reno e arrestato.