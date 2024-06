Giovanissimo e violento: scatta il braccialetto elettronico

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Giovanissimo e violento. È l'ennesimo episodio di violenza domestica sulle donne per mano di un 20enne. A suo carico i Carabinieri della Stazione di Imola hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Il giovane di circa 20 anni è indagato dalla Procura della Repubblica di Bologna per maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali.

La misura cautelare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, a seguito della richiesta del Pubblico Ministero che ha coordinato le indagini che hanno preso il via quando la compagna dell'indagato si è recata in caserma per chiedere aiuto ai militari e soprattutto per tutelare la figlia minorenne che in alcune occasioni aveva assistito ai maltrattamenti. La donna avrebbe riportato anche lesioni ed è stata costretta a recarsi al pronto soccorso per farsi medicare.

Un episodio simile a quelle denunciato nei giorni scorsi. Dopo calci, schiaffi, minacce e offese, anche davanti alla figlioletta, una donna aveva deciso di interrompere la relazione e di denunciare il compagno convivente.