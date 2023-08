Rintracciato dai Carabinieri della Stazione di Castello d’Argile nella serata del 22 agosto, l’uomo – indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi – è stato sottoposto a misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso risale alla sera del 7 agosto: attorno alle ore 23, i Carabinieri della Centrale Operativa di San Giovanni in Persiceto hanno ricevuto una telefonata di una donna che chiedeva aiuto dopo essere stata speronata da un’auto mentre era alla guida della propria automobile. A bordo dell'auto che l’aveva intenzionalmente urtata c’era il compagno, che voleva impedirle di scappare e di andare a vivere altrove, in seguito alla rottura della relazione. Nel tentativo di fermarla, il 55enne le aveva urlato contro: “Ti ammazzo! Ti faccio vedere chi sono i veri uomini!”.

La donna, 34 anni, aveva lasciato l’uomo dopo una relazione violenta durata per dieci anni

Sperona la compagna con l’auto per non farla andar via: 55enne denunciato