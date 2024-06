Gira nel palazzo della ex armato di pistola: 39enne arrestato

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un uomo di 39 anni, straniero e con precedenti penali, è stato arrestato dai carabinieri per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

È successo a Casalecchio di Reno, dove un uomo ha telefonato al 112 dicendo di essere stato aggredito verbalmente da un uomo armato di pistola che si aggirava all’interno del suo condominio. Quando sono arrivati sul posto, i militari hanno fermato e identificato il 39enne: si trattava dello stesso uomo che lo scorso maggio, nell’ambito di un’indagine per maltrattamenti in famiglia, era stato colpito dalla misura cautelare dell’allontanamento immediato dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento all’ex compagna. Fortunatamente, al momento dei fatti la donna non era in casa. La pistola che l’uomo impugnava, inoltre, era un’arma giocattolo privata del tappo rosso. Su disposizione del pm di turno, il 39enne è stato arrestato.