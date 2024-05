Donna inglese fugge dai maltrattamenti del marito: salvata in aeroporto

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Una donna inglese, sposata con un uomo italiano, è stata salvata dai maltrattamenti e dagli abusi dell’uomo dagli agenti della Polaria e dell’Interpol. Ad avvisare le forze dell’ordine è stata una telefonata arrivata lo scorso sabato al centralino dell’Interpol direttamente dal Regno Unito.

La donna, come riportato da Il Resto del Carlino, è andata di notte all’aeroporto Marconi di Bologna per sfuggire dal marito che verosimilmente la maltrattava da tempo. La famiglia, anche se lontana, era a conoscenza della sua situazione, tanto da avvertire in tempo le forze dell’ordine. In seguito alla telefonata i carabinieri si sono diretti a casa della donna, ma lei era già fuggita al Marconi per prendere un volo verso l’Inghilterra. È stato qui che la Polaria l’haa intercettata, fornendole assistenza e raccogliendo la sua testimonianza. La donna aveva dei lividi, segno dei maltrattamenti subiti: per lei è stato attivato il Codice rosso. Ora i carabinieri stanno cercando di rintracciare il marito per accertare le sue eventuali responsabilità.