Ancora maltrattamenti in famiglia: braccialetto elettronico per un 46enne

Un uomo di 46 anni, italiano, è stato colpito dalla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con l’applicazione del braccialetto elettronico per maltrattamenti contro familiari o conviventi.

Il provvedimento è arrivato dopo che la madre dell’uomo si è rivolta ai carabinieri della stazione di Sant’Agata Bolognese, preoccupata dal figlio che era diventato prepotente, minaccioso, geloso e aggressivo verso la convivente, un’italiana sulla quarantina. La donna aveva notato le urla che il figlio rivolgeva alla compagna, ma anche il rumore degli oggetti scagliati in terra e contro i muri della casa. Comportamenti poi confermati anche dai vicini di casa della coppia.

Una sera, infine, il 46enne ha picchiato la convivente con pugni e schiaffi perché si era rifiutata di preparagli la cena. Temendo per la propria incolumità, la compagna dell’indagato aveva iniziato a dormire in macchina. Per questo, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con applicazione del braccialetto elettronico.