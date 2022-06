Minacce con coltello, giovane in arresto al Pilastro

Arrestato dai Carabinieri, un giovane di origini sud americane, autore di maltrattamenti contro la madre e il convivente di lei. Nella mattinata di ieri, il ragazzo, con numerosi precedenti di polizia alle spalle, è stato protagonista di quella che è stata definita l’ennesima lite nell’abitazione familiare. E' successo nel quartiere bolognese del Pilastro.

Il motivo - riferiscono i militari - pare sia stato il suo reiterato rifiuto di svolgere qualunque tipo di regolare lavoro, unito al suo stato di tossicodipendenza. Durante il litigio il ragazzo, in stato di agitazione, avrebbe afferrato un grosso coltello presente in casa, con una lama di 23 centimetri, minacciando il patrigno e costringendo tutta la famiglia a chiudersi in una stanza. Da lì la madre è riuscita a chiamare il 112.

I Carabinieri, prontamente intervenuti, hanno fermato il giovane che, dopo essersi disfatto del coltello, tentava di lasciare l’abitazione. I familiari hanno raccontato di una situazione che perdurerebbe da tempo. Situazione però mai denunciata per non aggravare la posizione del ragazzo già responsabile di varie condotte illecite. A seguito dell’arresto il giovane è stato tradotto in carcere.

Purtroppo non un fenomeno isolato. Quello dei maltrattamenti tra le dura domestiche. Solo a Bologna e solo negli ultimi giorni già diversi quelli che sono finiti con un arresto. L'altro giorno nei guai è finito un uomo che litigando per futili motivi col papà disabile lo ha mandato in ospedale. Di ieri la notizia dell'arresto di un altro uomo che ha minacciato e picchiato la moglie che non voleva avere figli