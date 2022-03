Volto tumefatto e mani intorno al collo, donna aggredita nell'androne di casa

E stato arrestato per maltrattamenti contro familiari o conviventi un 44enne residente a Bologna. Ad ammanettarlo sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile questa notte poco prima prima delle 2, dopo che la centrale operativa ha ricevuto una segnalazione.

A chiedere aiuto era una voce femminile e i militari, entrati nell'androne del palazzo, si sono trovati davanti un uomo che stringeva il collo di una donna dal volto tumefatto e sanguinante. E' stata immediatamente liberata dalla presa dell’aggressore che quindi è stato ammanettato.

La vittima, italiana, ha raccontato ai militari di avere avuto una discussione in casa con il marito, poi spaventata dalla reazione violenta, aveva tentato la fuga e di chiedere aiuto, ma era stata raggiunta sulle scale condominiali, dove, l'uomo l'aveva picchiata per poi metterle le mani al collo.

I lamenti della donna hanno fortunatamente spinto qualche condomino o passante a chiamare il 112, evitando il peggio. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 44enne, cittadino tunisino, è stato portato in carcere. La donna, soccorsa dai sanitari del 118 è ricoverata per accertamenti al Policlinico Sant’Orsola.

Due episodi di maltrattamenti pochi giorni fa

Tra l'alba e la serata del 17 marzo, due gli interventi della polizia per cercare stalking e i maltrattamenti in famiglia. Un uomo è finito in carcere, un altro è stato denunciato e allontanato dalla sua compagna.