Maltrattamenti in famiglia: lei in ospedale, lui in arresto

Altro caso di maltrattamenti in famiglia. Altro arresto. E' accaduto nella tarda serata di sabato, quando alcune volanti della polizia sono intervenute in via Andrea Costa per la segnalazione in merito ad alcune grida provenienti da un’abitazione.

Giunti sul posto gli operatori hanno rintracciato all’interno di un appartamento un uomo in stato di agitazione e la compagna che riferiva che a seguito di una lite era stata percossa dal compagno. Non solo. La donna - riferiscono i poliziotti - ha aggiunto che in passato si erano verificati episodi in cui il compagno era diventato aggressivo, ma che la non aveva denunciato.

La donna è stata infine accompagnata presso il pronto soccorso per le cure del caso mentre l’uomo è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Purtroppo non un fenomeno isolato. Quello dei maltrattamenti tra le dura domestiche. Solo a Bologna e solo negli ultimi giorni già diversi quelli che sono finiti con un arresto. L'altro giorno nei guai è finito un uomo che litigando per futili motivi col papà disabile lo ha mandato in ospedale. Poco dopo la notizia dell'arresto di un altro uomo che ha minacciato e picchiato la moglie che non voleva avere figli . La scorsa settimana al Pilastro è finito in arresto un giovane, dopo aver minacciato con un coltello il patrigno, alla presenza dei fratellini.