Maltrattamenti e minacce alla moglie: misura cautelare per un 45enne 

Un uomo di 45 anni di nazionalità straniera è stato colpito da misura cautelare dai Carabinieri di San Ruffillo per maltrattamenti nei confronti della moglie. Dopo la denuncia da parte della 35enne dello scorso 27 marzo, l’uomo è stato rintracciato dai Carabinieri ed è stato sottoposto a misura cautelare dal GIP che ha disposto l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi alla moglie.

La donna, anche lei di nazionalità straniera, ha raccontato all’Arma di una situazione di maltrattamenti e violenze che durava da quattro anni, subito dopo il loro matrimonio. Diversi gli episodi citati dalla 35enne: nell’ottobre del 2020, secondo quanto riferisce l’Arma, l’uomo avrebbe bloccato al muro e, stringendole le mani attorno al collo, l’avrebbe minacciata dicendole “Io ti ammazzo perché rompi troppo con le tue stupide domande”. In quell’occasione la donna era stata soccorso dal 118 e aveva riportato sette giorni di prognosi. Un altro episodio risale alla Vigilia di Natale dello stesso anno, quando l’uomo le aveva causato nuovamente delle lesioni, guaribili secondo il 118 in 15 giorni. Come raccontato dalla donna, l’uomo era solito maltrattarla anche davanti ai due figli di 6 e 9 anni. L’ultima volta era successo proprio lo scorso 27 marzo, giorno della denuncia: dopo averla picchiata, il 45enne aveva intimato ai due bambini “Muovetevi, altrimenti quella stronza non vi porta a scuola”. Soccorsa nuovamente dal 118, la donna aveva ricevuto una prognosi di cinque giorni.