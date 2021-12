Cerca di entrare in casa dalla finestra, la moglie chiama la polizia: arrestato

Un 40enne è stato arrestato dalla polizia per maltrattamenti in famiglia. E' accaduto ieri, 28 dicembre, quando l'uomo, allontanato dalla casa coniugale per lo stesso reato, ha, dapprima suonato al citofono, poi, quando la moglie si è rifiutata di aprire, ha cercato di entrare dalla finestra dell'appartamento, sito a un piano basso di un condominio di Bologna.

La donna, coetanea, ha chiamato il 113 e sul posto sono arrivate diverse volanti, gli agenti lo hanno sorpreso e quindi bloccato. Dagli accertamenti è emerso che la moglie aveva già segnalato alla polizia gli episodi di maltrattamenti e, in un caso, di minacce e percosse, quindi era stato attivato il codice rosso, l'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, come prevede la legge 69 del 2019, così il 40enne è stato arrestato.

Un altro episodio due giorni fa, quando i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un cittadino straniero, che aveva picchiato la moglie.

Il "Codice rosso": cos'è

La legge 69 agisce anche sul "fattore tempo". Infatti, a fronte di notizie di reato sui delitti di violenza domestica e di genere, le forze dell'ordine riferiscono immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale. Il pubblico ministero, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato e nel caso scattano le indagini di polizia giudiziaria.

Le norme in vigore che disciplinano il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, vengono rafforzate e punite con la reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque violi gli obblighi o i divieti previsti dall'autorità giudiziaria.

(Foto archivio)