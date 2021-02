Maltrattamenti alla scuola d'infanzia, conferma del Comune: "Insegnante sospesa"

"E' stata sospesa e non farà ritorno a scuola finché non saranno accertati i fatti". Lo conferma l'Amministrazione comunale in seguito all'arresto dell'insegnante, dipendente comunale, accusata di maltrattamento di minori in una scuola d'infanzia della città.

Il Comune assicura che "metterà in campo tutto l’impegno necessario per sostenere la scuola interessata e le famiglie che la frequentano per garantire una prosecuzione dell’anno scolastico in un clima sereno per i bambini" e ribadisce "l'impegno nei servizi per l’infanzia anche in questo anno difficile nel quale quotidianamente siamo all’opera per garantire le migliori condizioni e consentire ai bambini di frequentare i nidi e le scuole d’infanzia, dichiara che i presunti maltrattamenti verso i bambini sono da condannare sempre, senza se e senza ma".

Martedì pomeriggio, i militari erano intervenuti d’urgenza all’interno della scuola per bloccare la donna e arrestarla mentre schiaffeggiava un bambino.

L’Amministrazione comunale conferma "piena fiducia nel lavoro degli inquirenti e nel contempo dichiara che gli uffici comunali hanno già assunto i provvedimenti necessari".