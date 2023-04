Mobili spaccati e assalto all'abitazione: i carabinieri usano lo spray

Doppio arresto da parte dei carabinieri che l'altro giorno hanno condotto in camera di sicurezza due soggetti, in attesa del processo per direttissima per maltrattamenti in famiglie e resistenza a pubblico ufficiale.

Il primo intervento si è verificato di notte, intorno alle ore 02:00, quando la centrale di Bologna ha ricevuto la telefonata di una donna, residente nel Quartiere Savena, che chiedeva aiuto. Il compagno aveva minacciato la ragazza durante una discussione domestica, danneggiando parte del mobilio dell’appartamento.

Alla vista dei Carabinieri, l’uomo, identificato in un 31enne cittadino albanese, gravato da precedenti di polizia per reati contro la persona e in materia di sostanze stupefacenti, appariva in stato di agitazione. Nonostante l’invito dei militari a calmarsi, lui li avrebbe aggrediti nel tentativo di allontanarli dall’abitazione, ma non ci è riuscito ed è stato arrestato. La donna, 34enne cittadina moldava, spaventata, ma in buone condizioni di salute, ha rifiutato l’intervento dei sanitari del 118, mostrandosi intenzionata a querelare il compagno per maltrattamenti in famiglia.

Il secondo intervento invece si è verificato al mattino, intorno alle ore 07:45. Qui la telefonata di un cittadino, residente nel Quartiere San Donato, ha riferito di aver udito delle urla provenienti da un appartamento. I Carabinieri si sono quindi recati sul posto e quando sono entrati nel palazzo, hanno trovato un giovane sul pianerottolo condominiale che stava prendendo a pugni il portone di un’abitazione perché voleva entrare.

Nonostante l’invito dei militari a calmarsi, lui li ha aggrediti, prima verbalmente, poi fisicamente, procurando loro delle ferite. I Carabinieri sono stati costretti a neutralizzareil giovane, spruzzandogli contro lo spray urticante. A quel punto, il ragazzo, identificato in un 26enne italiano, è stato arrestato, nono solo per resistenza a un pubblico ufficiale, ma anche per oltraggio e lesioni aggravate.

Il bilancio è di tre Carabinieri visitati dai sanitari dal 118 del Pronto Soccorso Sant’Orsola Malpighi, che sono stati medicati e dimessi con sette giorni di prognosi ciascuno.

Durante la ricostruzione dei fatti, è emerso che il 26enne voleva nuovamente entrare nell’abitazione dell’ex fidanzata, 25enne italiana che qualche ora prima, dopo averlo affrontato di persona, era riuscita ad allontanarlo da casa, lasciandolo sul pianerottolo condominiale e lui, nel tentativo di rientrare, aveva iniziato a urlare scagliando a terra dei vasi di fiori.