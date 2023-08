Minacce e violenze alla compagna: 46enne indagato per maltrattamenti

Un uomo di 46 anni, italiano, residente a San Pietro in Casale, è stato indagato per maltrattamenti nei confronti della convivente, una donna bolognese di 52 anni.

A far scattare le indagini la denuncia della compagna, con la quale l’uomo aveva iniziato un periodo di convivenza dopo la relazione iniziata ad aprile del 2022. La donna si era resa disponibile ad accogliere l’uomo in casa pur sapendo che l’uomo stava aspettando di scontare la pena di un reato commesso precedentemente alla loro relazione. La convivenza però è diventata presto un incubo: i due, secondo quanto riferiscono i Carabinieri della Stazione di San Pietro in Casale, litigavano spesso, specialmente in seguito all’abuso di alcol da parte di lui. Decisa a cacciarlo di casa, la donna ha però cominciato a subire insulti e minacce di morte da parte dell’uomo.

Lo scorso 25 luglio l’uomo, dopo aver saputo della querela da parte della donna, ha preteso che lei tornasse in caserma per confermare la disponibilità ad accoglierlo in casa. Durante il litigio, il 46enne ha afferrato la compagna per il collo facendole sbattere la testa contro il muro. Lo scorso 4 agosto, infine, i Carabinieri hanno rintracciato l’uomo a Modena, dove si era momentaneamente trasferito, notificandogli la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare oltre al divieto di avvicinarsi alla donna.