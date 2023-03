Maltrattamenti e stalking alle ex: due arresti dei Carabinieri

Due arresti nel bolognese per maltrattamenti nei confronti delle ex compagne o mogli. I Carabinieri hanno "accompagnato" in carcere, un cittadino marocchino 39enne, indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi, rapina, lesione personale aggravata, danneggiamento e furto.

Il provvedimento, richiesto dalla Procura della Repubblica di Bologna, nasce da un’indagine dei militari che hanno ricostruito che la donna dopo aver interrotto la relazione con il 39enne continuava a essere vessata e aggredita con schiaffi, calci, tirate di capelli e lancio di oggetti, tra cui un coltello che le avrebbe procurato una ferita a una coscia. Nel tentativo di dissuaderla le avrebbe anche preso e danneggiato il telefonino. L'uomo è ritenuto anche responsabile di rapina e furto,qualche settimana fa, ai danni di una amica che stava guidando l’auto della sua ex. Affiancata dall'arrestato, che era in compagnia di un complice, non ancora identificato, la malcapitata è stata costretta a scendere dal veicolo e a lasciarlo in mano ai due. Dopo aver utilizzato il veicolo il 39enne lo ha restituito alla vittima. Il furto invece si è verificato a casa della ex compagna: sarebbe entrato e avrebbe portato via alcuni beni personali, tra cui una borsa di pelle e due piumini. Rintracciato a casa dai Carabinieri, il 39enne è stato arrestato e rinchiuso alla Dozza.

Sempre i Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari, nei confronti di un 44enne italiano che non ha rispettato la precedente misura del divieto di avvicinamento. La nuova misura , richiesta dalla Procura della Repubblica di Bologna, nasce da un’informativa dei militari, sulla base delle violazioni commesse dal 44enne che invece di rispettare le prescrizioni imposte dal Giudice, ha continuato a perseguitare la ex moglie, pedinandola al bar e screditandola con messaggi che pubblicava sullo stato di Whatsapp, rendendoli visibili a tutti, compreso il figlio minorenne. Il 44enne è stato arrestato e sottoposto alla nuova misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna.