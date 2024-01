Violentata e picchiata davanti la loro figlia, arrestato il compagno ventenne

Iscriviti al canale Whatsapp di BolognaToday

Veniva insultata e picchiata e accettava di subire atti sessuali per paura della reazione del compagno violento, il tutto davanti alla figlia minorenne. Si tratta dell'ennesimo caso di violenza domestica contro una donna, per il quale un uomo, cittadino cubano ventenne, mercoledì è stato arrestato e trasportato in carcere.

Per la vittima, una giovane donna anche lei sulla ventina, l'inferno durava da luglio 2022. I due convivevano ma lui non sosteneva economicamente la famiglia ed era dipendente da alcol e droghe. Per mesi lei ha subito aggressioni fisiche e verbali, anche negli ultimi tempi nonostante fosse incinta del secondo figlio.

L'uomo le impediva anche di poter incontrare i propri famigliari. Finché a gennaio, esausta, la donna ha trovato la forza di denunciare il compagno e permettendo l'inizio dell'attività investigativa culminata con la misura di custodia cautelare in carcere per reati di violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni personali.

Soltanto due settimane fa, sempre in città, si è verificato il primo arresto con l'applicazione del cosiddetto "Codice rosso bis", la nuova legge in materia di violenza sulle donne e domestica. A finire in manette è stato un 42enne che da tempo perseguitava la convivente. Tanti gli episodi anche in provincia: a Imola due ventenni sono stati sottoposti a custodia cautelare per stalking nei confronti delle ex compagne; a Sasso Marconi i Carabinieri hanno disposto per un 27enne il divieto di avvicinamento alla giovane compagna che ripetutamente maltrattava davanti al figlio.

Continua a leggere su BolognaToday