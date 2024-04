Minacce e abusi sulla compagna anche davanti alla figlia piccola, 33enne arrestato

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Nel 2019 si sono conosciuti e da marzo 2020 hanno iniziato a convivere, ma i problemi sono iniziati quasi subito. Lui, un 33enne italiano, perdeva spesso il controllo, anche sotto l’effetto della droga. In una spirale di rabbia, che accomuna molte storie di stalking, l'uomo cercava di annientare al compagna coetanea. Urla, minacce e vessazioni di ogni tipo erano all’ordine del giorno. Nemmeno la presenza della figlia piccola, nata dalla loro relazione nel 2022, bastava a calmarlo. Abbastanza perché la donna, temendo per l’incolumità sua e della piccola, e decidesse di andare dai carabinieri di Zola Predosa. Dopo la denuncia, presentata circa un mese fa, per il 33enne, che al momento è disoccupato, è scattata la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla ex compagna, con l’applicazione del dispositivo elettronico.