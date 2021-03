Spese pazze, Bernardini assolto in Cassazione. Lepore: "Restituisce l'onore a persona per bene"

Il ricorso in Cassazione è andato a buon fine, così Manes Bernardini, ex consigliere regionale della Lega Nord, ha visto annullata la sentenza di condanna a due anni e quattro mesi per l'affaire "spese pazze", ossia i rimborsi al gruppo tra il 2010 e il 2011.

Dopo aver lasciato la Lega, Bernardini venne eletto in consiglio comunale con la lista 'Insieme Bologna', ma lasciò a causa della condanna.

Gli venivano contestate, in particolare, alcune spese nei ristoranti, una serie di acquisti, tra cui dei cd musicali e un decoder, un abbonamento biennale da 3.752 euro a un sistema di ricerca e aggiornamento online per avvocati e due consulenze da 1.500 euro.

“Una decisione che restituisce l’onore ad una persona perbene. Con Manes Bernardini siamo spesso stati politicamente su posizioni opposte, ma non è mai mancata la correttezza reciproca, il fair play e il confronto per il bene della città - ha commentato l'assessore comunale alla cultura, Matteo Lepore - per questo vorrei rinnovargli a titolo personale i miei auguri e un imbocca al lupo per le sfide future”.

Il ritorno in politica

Recentemente Manes Bernardini e tornato in campo con "Bologna Forum Civico. Un acronimo decisamente rossoblù (BFC) quello che hanno scelto Manes Bernardini, Giovanni Favia, Stefano Sermenghi, Carlo Monaco e Marco Mastacchi per questa loro "casa delle voci civiche" che potrebbe diventare lista.