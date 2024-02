Manganellate contro gli studenti. I genitori non ci stanno

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La scorsa settimana le manganellate della polizia, che ha caricato a Pisa e a Firenze gli studenti che manifestavano per Palestina hanno scosso profondamente il Paese. Duro l’intervento di Elly Schlein, che ha tuonato: "Basta manganellate sugli studenti. Le immagini di Pisa sono inaccettabili: ragazzi intrappolati in un vicolo e caricati a manganellate dalla polizia. Si chiariscano subito i fatti”. La repressione violenta è stata condannata anche dai rettori degli Atenei Sant’Anna e Normale e dai sindaci. Compreso il primo cittadino di Pisa, della Lega, che si è detto amareggiato, anche come genitore. E i genitori appunto hanno deciso di far sentire la propria voce anche a Bologna. Dopo le manganellate in Toscana (che hanno peraltro seguito di pochi giorni un altro scontro tra manifestanti e forze dell'ordine, sotto la sede della Rai a Bologna) i rappresentanti delle famiglie di numerosi Licei ed Istituti scolastici felsinei si sono riuniti e confrontati sul tema.

Condanna ferma vs la violenza

"Già da tempo - fa sapere la rappresentanza - questi Istituti collaborano e comunicano al fine di condividere progetti ed idee mediante una Rete Comitati degli Istituti Superiori e proprio grazie a tale continuo confronto ed in forza di tale sensibilità a partire dal comitato genitori del Liceo Galvani si è lavorato ad un comunicato al fine di manifestare la nostra solidarietà ai ragazzi di Pisa e Firenze e verso tutti i ragazzi che, in modo pacifico, desiderano manifestare le proprie idee, condannando l’escalation di violenza verso la quale le istituzioni dovrebbero conservare solidi anticorpi mentre in questa occasione gli stessi sono evidentemente venuti meno".

La speranza delle famiglie è di "non abbandonare i ragazzi e le ragazze che dopo la mortificazione alla loro vita sociale subita durante il periodo pandemico hanno deciso attraverso una manifestazione pacifica di diventare parte attiva della società e artefici del loro futuro sognando e lavorando per rendere il mondo il più simile possibile a quello che desiderano".

La nota di vicinanza dei genitori bolognesi dopo i manganelli di Pisa e Firenze

"Come genitori - inizia la nota congiunta -non possiamo rimanere silenti di fronte agli atti di violenza delle forze dell'ordine nei confronti delle ragazze e dei ragazzi di Pisa e Firenze che manifestavano un'idea senza alcun intento aggressivo. Al riguardo illuminanti sono le parole del Presidente della Repubblica e netta risulta la Sua presa di posizione contro i metodi violenti usati dalla polizia contro i giovani manifestanti: «il Presidente della Repubblica ha fatto presente al Ministro dell'Interno, trovandone condivisione, che l'autorevolezza delle Forze dell'Ordine non si misura sui manganelli, ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni. Con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento»".

L'appello anche alle autorità locali

La nota continua facendo leva sul fatto che "le ragazze ed i ragazzi devono mantenere la consapevolezza di avere la libertà di riunirsi per manifestare le proprie idee, per esprimerle con pacifica determinazione".

L'auspicio dei genitori bolognesi, che si appellano anche alle autorità locali, è quello che "nelle nostre città continui la solidarietà per i giovani, sollecitando anche incontri interni ed esterni alla scuola che stimolino la partecipazione e la coscienza sociale".

A siglare il comunicato il Comitato Genitori Liceo Galvani, Comitato Genitori Istituto Aldini Valeriani, Comitato Genitori Liceo Fermi, Comitato Genitori Liceo Copernico, Gruppo Genitori Istituto Superiore Mattei, Comitato Genitori Belluzzi Fioravanti, Comitato Genitori Liceo Arcangeli, Gruppo Genitori Liceo Righi r l'Associazione Dentro al Nido.