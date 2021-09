Mangia al ristorante senza green-pass: multato anche il titolare del locale

Entrambi, cliente e gestore, sono stati contravvenzionati dai Carabinieri per la violazione alla normativa per la prevenzione del contagio del Covid-19. E' successo nel comune di Castel San Pietro Terme

Incentivati per il fine settimana i servizi di controllo del territorio per la prevenzione dei reati predatori e del contagio da Covid-19 nel Circondario Imolese da parte dei Carabinieri. In particolare, nel corso di un servizio mirato nelle aree di potenziali assembramenti nel Comune di Castel San Pietro Terme, che ha coinvolto personale di diverse Stazioni della Compagnia Carabinieri di Imola, sono state controllate le due Stazioni Ferroviarie, tre esercizi pubblici e trentuno veicoli.

Nel corso del controllo è stato trovato un avventore, privo di certificazione “green pass”, mentre consumava la cena all’interno di un ristorante del posto. Il cliente ed il titolare, per l’omesso controllo, sono stati contravvenzionati per la violazione alla normativa per la prevenzione del contagio del Covid-19.