Mangiano la pizza e vanno via senza pagare: uno è ubriaco e minaccia i Carabinieri

I Carabinieri di San Lazzaro di Savena hanno denunciato due uomini, un italiano classe 70 e un rumeno classe 76, che la sera del 29 settembre si sono allontanati da una pizzeria di Castenaso senza pagare il conto, pari ai 31 euro. Sul posto i Carabinieri del NORM che hanno identificato i soggetti e li hanno denunciati per insolvenza fraudolenta. L'italiano, in manifesto stato di ubriachezza, ha minacciato e oltraggiato i militari, poi sanzionato amministrativamente per ubriachezza e denunciato a piede libero per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale.