Manifestazione No green pass: presidio in centro, poi corteo improvvisato

Mini corteo non autorizzato dei No green pass, che ieri pomeriggio in centro a Bologna hanno tenuto un altro presidio di protesta contro la carta verde. Il presidio era inizialmente regolarmente autorizzato, ma poi una parte di manifestanti ha imboccato via Indipendenza per dare vita a un corteo spontaneo di qualche decina di persone, iniziativa poi fermata dalla Digos all'altezza di via Righi. I Carabinieri della Compagnia di Bologna Centro, nel corso della manifestazione, hanno fatto sapere di avere identificato e sanzionato 30 persone, per il mancato rispetto della normativa anti Covid.