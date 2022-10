In Piazza Maggiore si manifesta per gli Hazara, perseguitati in Afghanistan

Una manifestazione nazionale in Piazza Maggiore per il popolo Hazara, il gruppo etnoreligioso autoctono dell'Afghanistan che sta subendo persecuzioni e attacchi violenti, "un vero e proprio genocidio", come spiegano gli attivisti durante la protesta bolognese alla quale partecipa anche Jan Navazi, che vive nella nostra città da 17 anni e da qui lancia un appello anche ai politici italiani.

"Il 30 settembre 2022, la comunità Hazara ha subito un altro vile attacco mortale in Afghanistan. - spiegano - Oltre 53 giovani studenti Hazara, prevalentemente ragazze, sono stati uccisi nel Centro educativo di Kaaj a Kabul. Questa è la continuazione degli attacchi sistematici che gli Hazara continuano a subire da oltre un secolo. Con l'acquisizione dell'Afghanistan da parte dei talebani, questi attacchi sono aumentati vorticosamente e sono sempre più distruttivi. All'inizio di quest'anno, nell'aprile 2022, un attacco contro la scuola Abdur Rahim Shahid ha ucciso e ferito oltre 90 studenti Hazara e altri 26 sono stati uccisi nel Centro educativo di Mumtaz. Questi sono solo alcuni esempi di attentati mirati contro centri educativi in un distretto di Kabul popolato da Hazara".

"Diversi rapporti sono stati pubblicati da Organizzazioni per i diritti umani in cui si afferma che gli Hazara sono a grande rischio per mano dei talebani e dell'IS-K. Ad esempio, Human Rights Watch ha riferito che dall'agosto 2021, oltre 13 attacchi sono stati effettuati dall'IS-K contro gli Hazara, mentre l'Holocaust Memorial Museum ha avvertito il mondo che gli Hazara stanno affrontando un vero e proprio genocidio. Inoltre, un'indagine dei parlamentari britannici nel 2022, ha rilevato che gli Hazara sono a rischio di genocidio, che sono costantemente attaccati dall'IS-K e dai talebani".

Cosa chiedono gli attivisti al governo italiano: "Vengano riconosciute la atrocità di massa"

Gli attivisti chiedono al governo italiano di fare pressioni affinchè il "governo provvisorio" gestito dai talebani garantisca che tutte le atrocità contro la comunità Hazara siano oggetto di seria indagine e gli autori siano assicurati alla giustizia; vengano riconosciute le atrocità di massa contro gli Hazara come genocidi e dispieghi tutti i mezzi disponibili per prevenire il genocidio e perseguire i colpevoli; si impegni in un dialogo con i paesi vicini afghani per facilitare un passaggio sicuro per gli Hazara in fuga dalla persecuzione in Afghanistan e che le Nazioni Unite e le sue entità stabiliscano una missione conoscitiva per monitorare la situazione in corso degli Hazara, raccogliere prove e documentare gli attacchi sistematici contro gli Hazara e conducano indagini approfondite su mandato internazionale riguardo a queste atrocità in corso".

Chi sono gli Hazara? Un popolo che ha già subito un genocidio

Gli Hazara sono un gruppo etnoreligioso autoctono dell'Afghanistan. Hanno già subito un genocidio nella storia. Tra il 1891 e il 1893, l'allora Re dell'Afghanistan, Amir Abdur Rahman Khan, uccise più del 62% della popolazione Hazara. Sottopose la comunità Hazara a violenze brutali, uccisioni di massa, stupri, saccheggi, schiavitù e conversioni forzate. Nell'agosto 1998, i talebani avrebbero massacrato oltre 15.000 Hazara solo in una città come Mazar-i-Sharif. In quanto autorità de facto in Afghanistan, i talebani non solo non sono riusciti a fornire protezione, ma hanno anche svolto un ruolo di facilitazione nel compiere attacchi contro gli Hazara e sono stati responsabili di innumerevoli atti di violenza contro la comunità, tra cui lo spopolamento, le sparizioni forzate e le uccisioni sommarie del popolo Hazara.