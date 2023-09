Bologna in piazza al fianco dell’Iran: presenti Lepore e Schlein | VIDEO

È passato un anno da quando Masha Amini, una giovane 22enne iraniana, morì in seguito alle percosse subìte dalla polizia morale, la quale condannò la giovane donna per un utilizzo “inappropriato” dell’hijab (il tradizionale velo islamico). A un anno di distanza, Bologna scende in piazza per dimostrare la propria vicinanza a tutte le vittime del regime iraniano. Il corteo, partito alle 10 da piazza XX Settembre, ha percorso tutta via Indipendenza per poi terminare in Piazza del Nettuno. Qui si sono intervallati diversi interventi al microfono, tra qui quello dell’attore Alessandro Bergonzoni: “La nostra politica ha paura di cambiare anima e spirito, ma non bastano più gli affari per trattare con certi paesi. Viene molto prima la vita. 'Papà, hanno emesso le sentenze e la mia è una condanna a morte, ma non dirlo a mamma'. Questo è Mohammad Karami, campione di karate di 22 anni, impiccato dal regime sanguinario della Repubblica islamica dell'Iran il 7 gennaio scorso. Provate a dire che non è vostro figlio, provateci" dice Bergonzoni in un passaggio del suo accorato.

Come scrive l’agenzia Dire, alla manifestazione erano presenti il sindaco Matteo Lepore, l’ex sindaco e oggi deputato Virginio Merola, la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein, il segretario generale della CGIL di Bologna Michele Bulgarelli e Rita Monticelli, consigliera comunale e insegnate di Patrik Zaki al master Gemma dell’Unibo. L’evento è stato organizzato da Amnesty International Emilia-Romagna, Anolf Bologna, Anpi Bologna, Arci Bologna, Armonie Aps, Associazione Percorsi di pace, Associazione culturale Donna Vita Libertà di Firenze, Auser Bologna, Cgil Bologna, Cgil Imola, Cisl Bologna, Comitato Pace e Diritti del Circondario Imolese, Centro Astalli Bologna, Cucine Popolari, Donne in Nero, Francesca Centre, Legambiente, Libera, Libertà era Restare, Link Bologna, Mediterranea Bologna, Manifesto in rete, Nexus Solidarietà Internazionale Emilia Romagna, Orlando, Pax Christi, Period Think Tank, Portico della Pace, Refugees Welcome Italia Ets, Rete sulla Stessa Barca Bologna, Rete Studenti Medi Bologna e Rete degli Universitari Bologna, Udi Bologna, Uil Emilia Romagna. Aderiscono anche i Comuni di Bologna, Grizzana Morandi, Monte San Pietro, Marzabotto, San Lazzaro e Zola Predosa, oltre all'Università.