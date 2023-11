Trenitalia e il ‘no’ a Non una di meno: niente treni gratis per Roma

Alla fine è arrivato il ‘no’: niente treni gratis né vetture in più per raggiungere Roma. La richiesta era arrivata dal collettivo femminista Non una di meno in occasione della manifestazione nazionale di domani, sabato 25 novembre, Roma. Da Bologna partiranno circa 500 persone, divise in nove pulman, ma probabilmente la partecipazione sarà anche più ampia, visto che stamattina una rappresentanza del collettivo si era presentata in Stazione centrale per chiedere un aiuto anche a Trenitalia. Dopo una lunga trattativa, la risposta negativa è giunta direttamente dalla sede centrale di Roma. "Ci aspettavano che ci fosse un margine, che alla fine ci dicessero sì- commentano deluse le attiviste- e invece no. Trenitalia ha la responsabilità politica di impedirci di andare a Roma a manifestare. Per il ministro Lollobrigida è stata fatta un'eccezione, per le donne questo non viene fatto".

Come scrive l’agenzia Dire, Trenitalia aveva dato disponibilità ad una tariffa agevolata per una cinquantina di posti su un treno Intercity, più altri pochi posti sparsi su altre corse, e solo per l’andata. Una risposta considerata insufficiente da parte delle attiviste.