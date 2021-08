No green pass: nuova protesta in Piazza Maggiore

Nel pomeriggio di ieri, sabato 31 luglio, una nuova manifestazione è andata in scena in piazza Maggiore: centinaia le persone riunitesi per urlare no al green pass.

Con striscioni e megafoni, e quasi tutti senza mascherina, i manifestanti sono poi partiti verso piazza XX Settembre, tornando poi indietro.

Il sindaco Merola e il presidente Bonaccini hanno più volte fatto appelli al fine di scongiurare manifestazioni di questo tipo, che equivalgono a maxi asembramenti, ma già nei giorni scorsi la protesta aveva preso piede in città, con migliaia di persone che oltre a partecipare alla manifestazione hanno avviato una raccolta firme.