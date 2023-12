Manifestazione dei "No Passante": in protesta nel cantiere del parco | FOTO

Sono cittadini, residenti e associazioni ambientaliste e oggi hanno invaso l'area verde del cantiere di via dell'Arcoveggio per dire ancora una volta "no" al Passante, la maxi opera che prevede l'allargamento della tangenziale e dell'autostrada.

Con bandiere e striscioni sono entrati all’interno dell'area delimitata, a lato della tangenziale, organizzando attività anche di pulizia, oltre a un'assemblea aperta.

Nei mesi scorsi, il collettivo Extinction Rebellion, una manifestazione aveva bloccato un tratto della tangenziale, all’altezza dell’uscita 7bis.