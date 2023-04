Passante, “pentolata’ di protesta per chiere la valutazione di impatto ambientale | VIDEO

Continua a far discutere il Passante di Mezzo: dopo l’occupazione “No Passante” in via Agucchi, in Piazza Maggiore alcuni collettivi ecologisti hanno organizzato un “pentolata”: fra un colpo di mestolo e uno di coperchi gli attivisti hanno manifestato per chiedere a gran voce una valutazione di impatto ambientale che l’opera avrà sulla natura e sulla salute dei cittadini bolognesi. “Non solo non arriva la valutazione di impatto sanitario, ma non arriva nemmeno una risposta da parte del Comune o della Regione che abbiamo inviato ufficialmente via Pec e protocollata dal Comune regolarmente", spiega Luca Tassinari di Amo Bologna, la onlus che ha promosso la protesta di oggi davanti a Palazzo d'Accursio insieme a Bologna for climate justice, Extinction rebellion, Fridays for future e Legambiente. "Nessuno si è preso la briga di prendere in mano questa richiesta e abbozzare una risposta - continua Tassinari - di fronte a questo silenzio assordante, noi siamo qui oggi in piazza per fare tanto rumore e ricordare a chi amministra che una qualche forma di risposta è comunque dovuta".

“I cantieri – dice Tassinari a nome dei circa ottanta manifestanti – hanno già provocato devastazione al nostro territorio, come il taglio di centinaia di alberi di alto fusto che in questo periodo stavano facendo il loro mestiere di conservare e trattenere CO2 al loro interno", peraltro "a ridosso di una scuola, in periodo tra l'altro di nidificazione degli uccelli". I lavori, secondo Tassinari, stanno procedendo in maniera “approssimativa” e con una “mancanza di controllo” da parte dell’amministrazione.