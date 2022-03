Manifestazione per la pace, 5 marzo a Roma: i pullman in partenza da Bologna

Diversi i pullman in partenza dal bolognese per chi vorrà partecipare sabato 5 marzo 2022 alla manifestazione contro la guerra in Ucraina, a Roma. L'iniziativa è promossa dalla Rete Italiana Pace e Disarmo, mentre l'organizzazione bus è coordinata da Cgil.

Il corteo con partenza alle ore 13.30 da Piazza della Repubblica arriverà a piazza San Giovanni in Laterano.

I pullman per Roma

SAN GIOVANNI IN P. /BORGO PANIGALE – Rif. Per prenotazione: Francesco Di Napoli 392 89 23 017: ore 06.30 San Giovanni in Persiceto – Parcheggio Marcolfa, ore 07.00 Bologna - Borgo Panigale – Iperborgo parcheggio lungo Via Emilia Pullman

VILLANOVA di CASTENASO/ BOLOGNA Rif. Per prenotazione: Nadia Trebbi 335 578 05 57 / Marinella Goldoni 335 872 22 14: ore 06.30 Villanova di Castenaso – Parcheggio Ipercoop di Villanova, ore 07.00 Bologna – Uscita 6 tangenziale – parcheggio Piscina Pullman

BOLOGNA PIAZZA DEI MARTIRI - Rif. Per prenotazione: Cristina Pattarozzi 335 75 01 115: ore 07.00 Bologna - Piazza dei Martiri

CERTOSA Rif. Per prenotazione: Cristina Pattarozzi 335 75 01 115: ore 07.00 - Certosa

SASSO MARCONI/CASALECCHIO DI RENO Rif. Per prenotazione: Pedro Pucci 345 580 96 63 / Gianni Monte 335 755 31 07: oe 06,30 Sasso Marconi – Parcheggio corriere lungo via Porrettana, ore 07.00 Casalecchio di Reno – Casa della Salute – Piazzale Rita Levi Montalcini

Per salire sui pullman èp necvessario il Green Pass.

