Conflitto Palestina-Israele, Bologna al fianco di Gaza: “Stop a guerra e invasione” | VIDEO

Una rete di realtà locali si è ritrovata in piazza del Nettuno per manifestare la propria vicinanza alla causa palestinese

Sono giorni intensi nella Striscia di Gaza: da giorni, l’escalation di violenza tra Palestina e Israele ha infranto i già precari equilibri. I numeri sono ancora peggio: dallo scorso 5 agosto, l’offensiva israeliana Breaking Down ha causato circa quaranta morti, tutte palestinesi. Tra loro, secondo l’Unicef, almeno quindici bambini avrebbero perso la vita, mentre altri centocinquanta sarebbero rimasti feriti.

Proprio in seguito all’aumento della violenza registrato negli ultimi giorni, una rete di realtà e associazioni locali si è data appuntamento in Piazza del Nettuno per manifestare la propria vicinanza alla causa palestinese: “Sono più di settantaquattro anni che va avanti così – dice Davide, attivista dell’associazione Giovani e Palestinesi – e un altro ‘cessate il fuoco’ non risolverà le cose. La Palestina ha bisogno del nostro supporto, specialmente la Striscia di Gaza”. Il presidio di Piazza del Nettuno è iniziato attorno alle ore 18 ed ha visto la partecipazione di circa duecento persone.